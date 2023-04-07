В ОП высмеяли утечку якобы секретной информации об украинском контрнаступлении

Главное: По словам Михаила Подоляка, распространяя информацию об «утечке секретных документов» Россия преследует ряд целей. Если бы Россия получила реальные сценарные заготовки — она вряд ли бы обнародовала их, поскольку выгоднее применить собственные ловушки и оставить Украину в незнании.

Детали: Недавняя информация о так называемой «утечке секретных документов» по поводу украинского контрнаступления является обычным блефом со стороны России. Вражеские войска уже вскоре первыми узнают реальные планы нашего командования. Об этом пишет Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, если бы у России был рабочий канал получения разведывательных данных из Пентагона — бесполезно было бы его разрушать ради однодневного информационного повода. Если враг владеет информацией об обеспечении и планах наших воинов, он сделал бы вид, что ничего об этом не знает.

«Если пытаетесь создать вид, что вы знаете, — значит, вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, принимающих решение», — отметил советник главы Офиса президента.

Распространяя информацию об «утечке секретных документов» Россия преследует ряд целей:

— попытку перехватить информационную инициативу;

— повлиять на сценарные планы контрнаступления ВСУ;

— внести сомнения;

— скомпрометировать предыдущие идеи;

— испугать своей «осведомленностью».

Все вышеупомянутое — стандартные элементы игры деградированной разведки России, не имеющие никакого отношения к реальным планам Украины.

«Опубликованные данные скорее опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации. Это во-первых. И, во-вторых: бесспорно, любая война предполагает постоянные попытки разведорганов вражеской стороны получить доступ к наработкам Генерального штаба», — добавляет Подоляк.

Если бы Россия получила реальные сценарные заготовки — она вряд ли бы обнародовала их, поскольку выгоднее применить собственные ловушки и оставить Украину в незнании.

«Что касается реальных планов контрнаступления — безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми. Я бы предположил, что это произойдет очень скоро», — отметил Подоляк.

В тему: В сеть «слили» секретные данные об украинском контрнаступлении.