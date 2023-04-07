Назван напиток, вызывающий преждевременное старение и смерть

Главное: Ученые рассказали об алкоголе кое-что неожиданное. Результаты исследования в очередной раз подтверждают рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, что никакое количество алкоголя не может быть безопасным для человека.

Детали: Международное агентство по изучению рака классифицировало алкоголь как канцероген группы самого высокого риска. Об этом пишет Nation.

Ученые объединили результаты более ста исследований, проведенных в разное время с участием порядка пяти миллионов человек.

Таким образом, в очередной раз было доказано, что регулярное употребление алкоголя, даже в умеренных дозах, резко сокращает продолжительности жизни человека.

В частности, люди, которые потребляли не менее 25 граммов алкоголя, подвергались риску смерти от болезней, связанных именно с ним. Если количество было увеличено до 45 граммов, то риск существенно возрастал.

Отмечается, что стандартный напиток в большинстве стран содержит порядка 14 граммов алкоголя, исходя из этого, 25 граммов — это приблизительно две бутылки алкогольного напитка.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что женщины страдают от алкоголя существеннее, чем мужчины. Так, участницы исследований, которые выпивали около 25 граммов алкоголя и больше в день, имели более высокие риски смерти, чем мужчины, выпивающие такое же количество алкоголя.

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