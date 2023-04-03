Король Карл III выпустил собственное печенье

Главное: В Великобритании появилось необычное печенье. Его выпустил король Карл III.
Детали: Король Великобритании Карл III выпустил собственное печенье. Как пишет издание Daily Mail, оно расфасовано в жестяные банки.
Купить лакомство можно в сувенирном магазине в королевском поместье в северном Норфолке.
Стоит печенье от 4,99 до 7,99 фунтом стерлингов.
Примечательно, что коробки украшены акварельным рисунком короля, на котором он изобразил свой дом в Сардингеме.
Можно купить и саму репродукцию акварели – стоит она шесть тысяч фунтов стерлингов.
Кроме этого тут можно приобрести детскую книжку «Старик из Лохнагара», написанную принцем Чарльзом в 1980-мгоду. Ее цена – 8,99 фунтов стерлингов.
Стоит добавить, что коронация Карла III состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая.
В тему: Нарисован первый официальный портрет короля Карла III.