Король Карл III выпустил собственное печенье

Главное: В Великобритании появилось необычное печенье. Его выпустил король Карл III.

Детали: Король Великобритании Карл III выпустил собственное печенье. Как пишет издание Daily Mail, оно расфасовано в жестяные банки.

Купить лакомство можно в сувенирном магазине в королевском поместье в северном Норфолке.

Стоит печенье от 4,99 до 7,99 фунтом стерлингов.

Примечательно, что коробки украшены акварельным рисунком короля, на котором он изобразил свой дом в Сардингеме.

Можно купить и саму репродукцию акварели – стоит она шесть тысяч фунтов стерлингов.

Кроме этого тут можно приобрести детскую книжку «Старик из Лохнагара», написанную принцем Чарльзом в 1980-мгоду. Ее цена – 8,99 фунтов стерлингов.

Стоит добавить, что коронация Карла III состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

В тему: Нарисован первый официальный портрет короля Карла III.