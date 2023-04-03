Как оказалось, минувший март в Киеве был намного теплее нормы

Главное: Прошлый март в Киеве был аномально теплым. Температура фиксировалась на 2,3 градуса выше нормы.

Детали: В Центральной геофизической обсерватории подвели климатические итоги прошлого марта в Киеве. Он был очень теплым.

Сообщается, что среднемесячная температура воздуха в украинской столице составила 4,8 градуса – это выше климатической нормы на 2,3 градуса.

Прошлый март занял одиннадцатое место в списке самых теплых за все время наблюдений.

Информируется, что холоднее всего было 13 марта, когда минимальная температура снизилась к утру до 4 градусов мороза.

Теплее же всего было 24 числа, когда максимальная температура повысилась до 20 градусов – это рекордный показатель.

Кроме этого, как стало известно, в течение трех суток, с 24 по 26 марта, в Киеве было зафиксировано шесть рекордных показателей температуры воздуха.

Резюмируется, что осадков на проспекте Науки выпало 42 мм или 105 % климатической нормы.

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