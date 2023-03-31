Электросамокат, моноколесо, гироборд и сигвей отныне в Украине - транспортное средство

Главное: Подписан закон, который классифицирует электросамокат, моноколесо, гироборд и сигвей в Украине как транспортные средства. Легкие транспортные средства с электродвигателями разделили на две категории.

Детали: Президент Украины подписал закон 8172, который классифицирует электрический самокат, моноколесо, гироборд и сигвей в Украине как транспортные средства. В законе учли рекомендации, наработанные украинским велосообществом. Он поможет упростить классификацию ДТП с участием такого транспорта.

Такие транспортные средства разделены на две категории:

— легкое персональное электрическое транспортное средство — транспорт с одним, двумя, тремя или четырьмя колесами, который оснащен электромотором мощностью до 1000 Вт и может развивать скорость до 25 км/ч;

— низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство — транспорт с одним или несколькими электромоторами, максимальная скорость которого составляет не более 50 км/ч, а снаряженная масса не превышает 600 кг.



Представитель Ассоциации велосипедистов Киева Богдан Лепявко отметил, что классификация электрического транспорта устанавливает, что пользователь такого устройства точно является водителем. Это значительно упрощает трактовку происшествий с участием электрических самокатов и моноколес.

Следующим шагом должны стать изменения в правила дорожного движения.