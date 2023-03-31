Тепло и дождь: синоптики рассказали о погоде в Украине в выходные

Главное: Выходные в Украине будут теплыми. Но пойдут дожди.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз на 1-2 апреля.

Синоптики говорят, что будет тепло, однако ожидаются дожди.

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие дожди. Теплее всего будет на юге и севере до 14 градусов тепла, а холоднее всего на востоке страны, где воздух прогреется до плюс 7-9 градусов.

В воскресенье на востоке будет облачно, в других регионах ожидаются дожди. Теплее всего будет на востоке и юге до 12-14 градусов тепла, а холоднее всего на севере до плюс 8-10 градусов.

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