СБУ взяла на взятке крупную таможенницу

Главное: Начальница Житомирской таможни попалась на взятке. Ее взяла СБУ.

Детали: СБУ раскрыла масштабную коррупционную схему на Житомирской таможне, к которой было причастно руководство этого учреждения. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что организатором схемы была начальница Житомирской таможни. Женщина привлекла к этой деятельности одного из начальников отделов и местного брокера как посредников.

Информируется: «Чиновники потребовали неправомерную выгоду из местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары. В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями».

Цены на такие «услуги» колебались от 200 гривен до 400 долларов за одну декларацию, в зависимости от вида услуги, номенклатуры товара и страны его происхождения.

Отмечается, что СБУ задокументировала два факта получения взяток, а во время последней встречи и получения денег, у фигурантов обнаружили две тысячи долларов и пятьдесят тысяч гривен.

Кроме этого в ходе спецоперации задержали всех троих подозреваемых. Им готовится уведомление о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

В тему: В Киеве на крупной взятке погорели два чиновника.