Как оформить Е-рецепт, чтобы купить нужные лекарства?

1. Записаться к врачу первичного звена, с которым подписано соглашение. Следует обратить внимание на то, что участие в программе «Доступные лекарства» возможно только при условии подписания декларации с врачом.
2. Прийти на прием
3. Врач должен вместе с пациентом убедиться, что указанный в декларации номер телефона до сих пор актуален для пациента. Это проверят по коду мобильного оператора и последним цифрам номера
4. Врач выписывает электронный рецепт в электронной системе здравоохранения или дает электронное направление к врачу-специалисту, который затем выпишет электронный рецепт
5. Пациент получает на мобильный телефон сообщение с текстом: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ», которое требуется для получения лекарств в аптеках
6. Если требуется или по просьбе пациента, врач может предоставить пациенту распечатанный консультационный вывод с указанием данных о выписанных электронных рецептах.
7. Во время посещения аптеки-участника правительственной программы пациент должен предоставить номер рецепта
8. Фармацевт предоставляет пациенту информацию о имеющихся препаратах по программе «Доступные лекарства»
9. Избрание пациентом из перечня препарата и предоставление аптекарю четырехзначного кода. Если в конкретной аптеке в наличии нет нужного лекарства, пациент имеет право обратиться в другую аптеку.