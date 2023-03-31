Как оформить Е-рецепт, чтобы купить нужные лекарства?

Главное: Как будет работать Е-рецепт (электронный билет) на покупку лекарств с 1 апреля? Рассказываем подробности и алгоритм получения Е-рецепта.

Детали: В Киеве рассказали, как будет работать Е-рецепт (электронный билет) на покупку лекарств с 1 апреля. Для оформления Е-рецепт пациент должен быть обязательно зарегистрирован в электронной системе здравоохранения.

Е-рецепт распространяется на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача.

Выписывать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник или врач-ФЛП, независимо от наличия декларации.

Задача врача — сформировать электронное назначение с указанием вещества, дозироки, продолжительности курса и инструкции к приему.

Электронные рецепты хранятся в смартфоне пациента.

«В случае отсутствия такого гаджета врач сможет сделать назначение на бумажном рецептурном бланке. Также врач выпишет бумажный рецепт при отсутствии света или связи в медицинском заведении», — сообщили в КГГА.

Официально процедура получения лекарства по Е-рецепту выглядит так:

1. Записаться к врачу первичного звена, с которым подписано соглашение. Следует обратить внимание на то, что участие в программе «Доступные лекарства» возможно только при условии подписания декларации с врачом.

2. Прийти на прием

3. Врач должен вместе с пациентом убедиться, что указанный в декларации номер телефона до сих пор актуален для пациента. Это проверят по коду мобильного оператора и последним цифрам номера

4. Врач выписывает электронный рецепт в электронной системе здравоохранения или дает электронное направление к врачу-специалисту, который затем выпишет электронный рецепт

5. Пациент получает на мобильный телефон сообщение с текстом: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ», которое требуется для получения лекарств в аптеках

6. Если требуется или по просьбе пациента, врач может предоставить пациенту распечатанный консультационный вывод с указанием данных о выписанных электронных рецептах.

7. Во время посещения аптеки-участника правительственной программы пациент должен предоставить номер рецепта

8. Фармацевт предоставляет пациенту информацию о имеющихся препаратах по программе «Доступные лекарства»

9. Избрание пациентом из перечня препарата и предоставление аптекарю четырехзначного кода. Если в конкретной аптеке в наличии нет нужного лекарства, пациент имеет право обратиться в другую аптеку.