В НАТО рассказали, когда примут к себе Финляндию

Главное: Финляндия вступает в НАТО. Произойдет это в ближайшие дни.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поведал, когда Альянс примет к себе Финляндию, которая станет 31-й страной-членом. По его словам, это произойдет уже в ближайшие дни.

Отмечается, что все 30 стран НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу.

Он сказал: «Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО сильнее».

Сообщается, что у Финляндии есть боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство многое даст Альянсу.

Резюмируется, что союзники соглашаются, что скорейшее завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех.

В тему: Финляндия таки станет членом НАТО.