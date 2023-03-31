Резников рассказал о грядущем контрнаступлении Украины

Главное: Украина готовит контрнаступление. Для него требуется тяжелая техника и подготовленные резервы.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников поведал о грядущем контрнаступлении ВСУ. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Сообщается, что чиновник встретился с делегацией Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с Дельфиной Пронк.

Министр рассказал союзникам нашей страны о текущем состоянии ситуации на передовом, в том числе на северном, восточном и южном направлениях.

Информируется, что отдельное внимание акцентировал внимание на оказании помощи Силам обороны со стороны ЕС и профессиональной подготовке военных за границей.

Он сказал: «Благодаря поставке западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдат к коллективным учениям подразделений бригадного уровня».

По его словам, Украина ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который должен засвидетельствовать, что страна является не только надежным партнером Альянса, но и государством, которое хорошо изучило российского агрессора и умеет воевать против него.

Резюмируется: «Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как бороться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому обретение нашим государством членства в Североатлантическом альянсе и ЕС является одним из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности».

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