Е-рецепт: с 1 апреля 2023 в Украине большинство популярных лекарств будут продавать при предъявлении спецкода

Главное: С 1 апреля 2023 в Украине для всех рецептурных лекарственных препаратов вводится Е-рецепт (электронный рецепт). Параллельно существенно расширен список рецептурных лекарств. Причем, туда включены популярнейшие препараты.

Детали: С 1 апреля в Украине для всех рецептурных лекарственных препаратов вводится электронный рецепт. Опция запущена приказом МОЗ.

Е-рецепты будут обязательными. Однако если в медицинском учреждении нет электричества, врач будет выписывать только бумажный рецепт.

Параллельно существенно расширен список рецептурных лекарств. Причем, туда включены популярнейшие препараты. А именно:

— Анальгин без рецепта можно будет купить до 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток и в ампулах — уже по рецепту;

— Обезболивающее и противовоспалительное средство «Нимесил» и его аналоги — по рецепту;

— Все кодеинсодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола, которые используют для ингаляции, переходят под рецепт;

— Не отпустят без рецепта все гормональные препараты, в том числе гормональные контрацептивы и экстренное" противозачаточное средство «Постинор»;

— Рецепт понадобится на мази и кремы, содержащие гормоны, в частности, «Момедерм». «Фенистил» сохранится в свободном доступе;

— Противоаллергические препараты, такие как «Супрастин» в ампулах и «Дексаметазон», уйдут под рецепт;

— Рецепт понадобится для мочегонных «Фуросемида» и «Диакарба»;

— Все популярные средства для понижения давления, такие как «Каптоприл», «Каптопресс», «Бисопролол», теперь будут продавать исключительно по рецепту.

— Капли «Корвалол» и «Валокордин» без рецепта можно купить только в баночках по 50 мл, на объем больше попросят рецепт;

— Лекарства для разжижения крови — «Магникор» или «Кардиомагнил» — сохранят в свободном доступе в только маленьких упаковках;

— Рецептурным станет этиловый спирт. Без рецепта продадут только флакончик муравьиного спирта по 50 мл.