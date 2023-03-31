На восстановление Мариуполя могут уйти десятки лет

Главное: Мэр Мариуполя оценили масштабы разрушения города. По его словам, на его восстановление уйдут два десятилетия.

Детали: Мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценил масштабы разрешения города, который сейчас контролируется россиянами. Он рассказал о них телеканалу FREEДОМ.

Чиновник отметил: «Вопрос восстановления, возрождения того полумиллионного города, который мы видели и представляли, современный, европейский, украинский город, который мы строили в течение семи лет, соответственно, эти два месяца полноценной такой агрессии со стороны России, которые разрушили 50% города, займут двадцать лет восстановления».

Сообщается: «Если говорим о критическом восстановлении, критической инфраструктуре, стабилизации ситуации, восстановлении всех коммунальных сфер и направлений это 14 миллиардов гривен».

По его словам, городской бюджет уже аккумулировал определенную сумму при поддержке государства и правительства.

Мэр сказал: «Освобождение города Мариуполя мы планируем, что произойдет в конце лета, и мы уже осенью вернемся в украинский Мариуполь. Когда мы говорим о полноценном возрождении города, пять-десять-пятнадцать-двадцать лет, которые мы потратим на формирование нового такого сильного, украинского, европейского города, который будет вдохновлять всю Украину, то это 14,5 миллиардов долларов».

В тему: В Мариуполе водители общественного транспорта устроили бунт.