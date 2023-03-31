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Новости > В картинах да Винчи, Боттичелли и Рембрандта нашли «секретный компонент»

В картинах да Винчи, Боттичелли и Рембрандта нашли «секретный компонент»

Александр Панько
31.03.23 15:06
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В картинах да Винчи, Боттичелли и Рембрандта нашли «секретный компонент»

Главное: Художники Западной Европы до второй половины XIX века использовали в работе «секретный компонент». Они смешивали с краской яичные желтки.

Детали: Ученым удалось раскрыть секрет картин художников Западной Европы, известных как «Старые мастера», трудившихся от эпохи Возрождения до второй половины XIX века. Об этом пишет издание Nature Communications.

Сообщается, что они использовали в своих работах «секретный компонент».

На полотнах Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и Рембрандт ван Рейн были обнаружены остатки яичного желтка, который они смешивали с масляной краской, чтобы изменить ее свойства.

Эксперты отмечают, что раньше этот ингредиент на полотнах ошибочно воспринимали за случайное загрязнение.

В публикации сказано: «Художники смешивали ингредиенты и фактически создали новую технику использования масляной краски для воспроизведения новых эффектов на холсте».

Автор проведенного исследования из немецкого Института технологического института Карлсруэ Офели Ранке пояснил: «Желток это тот компонент, который способен существенно изменить свойства краски».

Сей факт получилось проверить во время реальных практических исследований, когда ученые попытались воссоздать тогдашнюю технику изготовления краски, используя четыре ингредиента – яичный желток, дистиллированную воду, льняное масло и пигмент для смешивания двух исторически популярных и значимых цветов – свинцового белого и ультрамаринового синего.

Сообщается: «Наши результаты показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски, демонстрируя, насколько это может быть полезно для художников».

Специалисты рассказали, что ранее похожую технику использовали в Древнем Египте, где придумали темперную краску – сочетание яичного желтка с порошкообразными пигментами и водой.

В статье сказано: «Использование этого компонента с масляной окраской позволяет достичь более интенсивных цветов, которые плавно сочетаются друг с другом во время работы. Желток позволяет дольше использовать краску в работе, поскольку благодаря его добавлению она не так быстро высыхает».

Впрочем, в подобном подходе есть и недостатки: картины, нарисованные такими материалами, более уязвимы к солнечному свету, повреждениям, а также склонны со временем темнеть.

Поясняется, что ощутимую разницу между картинами, где есть яичный желток, и где его нет, можно проследить на примере картины Леонардо да Винчи «Мадонна с гвоздикой»: работа демонстрирует очевидные морщины на лице Марии и ребенка, которых удалось бы предотвратить при добавлении к масляной краске яичного желтка. Одной из причин появления морщин может быть недостаточное количество пигментов в краске.

Ученый сказал: «Это довольно странно, потому что в вашей краске такое же количество пигмента, но наличие яичного желтка меняет все».

Кроме этого обращается внимание на работу Сандро Боттичелли «Оплакивания мертвого Христа», которая выполнена в основном темперой, но для фона и некоторых второстепенных элементов использовалась масляная краска.

В тему: Мать Леонардо да Винчи была с Кавказа, утверждает итальянский профессор.

Тэги: ученые, художник, Леонардо да Винчи, культура, картины

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