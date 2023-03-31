Стало известно о новых атакующих тактиках России

Главное: Россия начала атаковать Украину по-новому. Меняет тактики.

Детали: Россия постоянно меняет тактики своих атак. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Отмечается: «Они сначала днем применяли «шахеды», а затем и ночью, понимая, что мобильные огневые группы не могут так эффективно уничтожать их, как днем».

Он сказал: «Но мы не стоим на месте, и мобильные огневые группы получают от наших партнеров, от волонтеров современное оборудование, помогающее уничтожать «шахеды» даже в ночное время».

По его словам, все новое перспективное вооружение приобретает сейчас большее применение, в частности, это касается крылатых авиационных бомб.

Подчеркивается: «Мы применяем тоже такие бомбы, но их не так много, как нам бы хотелось».

Сообщается, что Россия начала модернизировать фугасные пятисоткилограммовые бомбы, оборудуя их специальными крылатыми средствами и GPS, чтобы не входить в зону поражения ПВО и обстреливать прифронтовые зоны.

Поясняется: «Такая бомба далеко не залетит, но даже десять-двадцать километров, которые она может пролететь, нанесет ущерб. Это новая угроза, и на нее нужно реагировать. Дальнобойные средства ПВО и, безусловно, авиация это современные самолеты, которые смогут отогнать подальше российскую авиацию от наших границ».

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