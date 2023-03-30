В Украине хотят создать реестр «уклонистов»

Главное: В Украине может появиться реестр «уклонистов». Планируется обнародовать личные данные мужчин, уклоняющихся от мобилизации.

Детали: Нардеп, член комитета Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что работает над законопроектом о реестре «уклонистов». В интервью «Фокусу» он поделился, что пока документ еще не зарегистрирован в ВР.

Сейчас депутат доделывает детали такой инициативы. Ее смысл в следующем: если военнообязанный был проинформирован о необходимости прийти в военкомат, но не явился, например, дважды подряд, то ТЦК имеет право обнародовать его личные данные. Речь идет об имени, фамилии и прочем.

«Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в ТЦК, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свой конституционный долг защищать Родину», — говорит парламентарий.

А после того, как военнообязанный мужчина выполнит свое обязательство, информацию из реестра изымут. То есть такой реестр «уклонистов» будет выполнять функцию общественного давления на мужчин, уклоняющихся от прибытия в военкомат.

Но пока это только на уровне законодательной инициативы, конкретные законопроекты, добавляет Вениславский, будут через месяц-два.

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