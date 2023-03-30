На Житомирщине бешеный бобер покусал женщину

Главное: На Житомирщине бобер забежал во двор к жительнице села Кукольня. Женщина хотела его выгнать, но зверь укусил ее за ногу.

Детали: В Житомирской области больной бешенством бобер покусал женщину. Об этом говорится в сообщении на странице Бердичевской организации Украинского общества охотников и рыболовов в Facebook.

Отмечается, что бобер укусил женщину в селе Кукольня в Бердичевском районе. Экспертиза подтвердила, что бобер был болен бешенством. Зверь зашел во двор в километре от водоема, где жил.

«Когда дикие звери появляются в населенном пункте в светлое время суток, это первый признак, что животное больно (как правило, это бешенством). Из-за отсутствия охоты возросла популяция бобра, и они стали меньше бояться людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 13 случай бешенства за 2022-2023 годы.

В Госпродпотребслужбе подтвердили данный случай.

«Женщина хотела выгнать бобра, а он укусил ее за ногу. Это увидела соседка и забила животное лопатой...Труп бобра направили на исследования, которые подтвердили бешенство», — приводит Суспільне слова спикера Госпродпотребслужбы Галины Зарицкой.

Во дворе дома женщины провели дезинфекцию. Пострадавшей оказывают помощь.

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