На украинских АЗС прoдoлжaет дешеветь топливо

Главное: Автомобильное топливо в Украине продолжает дешеветь. Больше всего цена снизилась на дизельное топливо.

Детали: Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 30 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подешевел. Таковы данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,12 гривен за литр (-0,05 гривен), на дизельное топливо — 47,34 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз — 21,76 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

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