Лидер Китая готовит страну к войне

Главное: Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, выступая на ежегодном собрании китайского парламента.

Детали: Foreign Affairs пишет, что на ежегодном собрании китайского парламента и его высшего политического консультативного органа он затронул тему войны в четырех отдельных выступлениях и призвал своих генералов «смело воевать и не бояться сражения».

Кроме этого, по ту сторону Тайваньского пролива в городах уже строятся новые бомбоубежища, а по всей стране создаются офисы «Национальной оборонной мобилизации».

«Конфликт не является определенным или неминуемым. Но в Пекине изменилось кое-что, что политики и бизнес-лидеры по всему миру не могут позволить себе игнорировать. Если Си Цзиньпин говорит, что он готовится к войне, было бы глупо не верить ему на слово», — отмечают в издании.