ВСУ назвали потери россиян под Бахмутом за сутки

Главное: На Бахмутском направлении стабильно очень горячо. Но в определенные дни активность врага уменьшается, отметил Сергей Череватый.

Детали: За минувшие сутки на Бахмутском направлении было уничтожено 100 российских захватчиков и 97 получили ранения. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в четверг, 30 марта.

«За сутки враг нанес 187 ударов ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям в районе Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Ягодного, Богдановки, Бахмута. Там же произошло 28 боестолкновений, в которых враг потерял: 100 оккупантов, 97 получили ранения», — рассказал он.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении «стабильно очень горячо», но можно говорить, что в определенные дни активность врага уменьшается. Это может быть связано с перегруппировкой, намерениями россиян изменить тактику действий по другим направлениям.

Также захватчики очень активны возле Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях.

Силы обороны уничтожили БТР-80, БМД, самоходный миномет Тюльпан, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы Стриж и склад боеприпасов.

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