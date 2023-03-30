В Минобороны сообщили о соотношении потерь Украины и России

Главное: В Минобороны заявили, что соотношение потерь Украины и РФ иногда достигает 1 к 10. Одна из главных задач воюющей стороны — уничтожение физической силы противника, отметила замминистра обороны.

Детали: Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о соотношениях потерь ВСУ и армии РФ.

«К сожалению, потери — это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны — уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения. Потери были больше у них и в 2014-2015, но сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но, тем не менее», — сообщила Маляр.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 172 900 солдат.