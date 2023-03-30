Главное: Илон Маск стал самым читаемым в Twitter. Он обогнал Барака Обаму.

Детали: Американский миллиардер Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его страничка в принадлежащей ему социальной сети Twitter стала самой читаемой.

Так, на утро четверга, 30 марта, на Илона Маска были подписаны 133 070 628 пользователей.

Он обошел бывшего президента США Барака Обаму, у которого 133 042 957 подписчиков.

В Книге рекордов Гиннесса сообщили: «Илон Маск собрал наибольшее число подписчиков в Twitter, пять месяцев спустя после покупки платформы за 44 миллиарда долларов. С более чем 133 миллионами подписчиков 51-летний гигант технологической сферы обогнал бывшего президента Барака Обаму, которому принадлежал рекорд с 2020-го года».

Резюмируется, что всего в Twitter насчитывают около 450 миллионов активных пользователей в месяц.

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