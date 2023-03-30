Вратарь сборной Украины захотел покинуть «Реал»

Главное: Андрей Лунин хочет покинуть «Реал». Не хватает игровой практики.

Детали: 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин хочет покинуть мадридский «Реал». Об этом пишет издание Marca.

Отмечается, что украинец устал от роли запасного стража ворот «сливочных», находясь в тени бельгийца Тибо Куртуа, и желает быть основным в своей команде.

Напомним, что Андрей Лунин перебрался в «королевский клуб» в 2018-м году, однако за прошедшее время не сумел пробиться в основу команды, несколько раз отправляясь выступать в аренды.

Контракт футболиста с «Реалом» действует до лета 2024-го года.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл за команду во всех турнирах одиннадцать поединков.

На счету вратаря девять матчей в составе сборной Украины.

В тему: Украинский вратарь вошел в историю «Реала».