Нарисован первый официальный портрет короля Карла III

Главное: Первый официальный портрет короля Карла III официально представлен. Его рисовали две недели.

Детали: Художник Аластер Барфорд, являющийся бывшим ученым QEST (Фонд стипендий королевы Елизаветы), нарисовал и представил первый официальный короля Великобритании Карла III. Об этом пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что он был нарисован всего за две недели.

Как сообщается, портрет был представлен перед визитом короля в Германию.

Примечательно, что Карл III не позировал художнику – тот наблюдал за монархом на приеме в Букингемском дворце в феврале, когда проходило мероприятие в поддержку глобального биоразнообразия.

В публикации сказано, что художник также изучил фото монарха и сделал несколько предварительных набросков.

Любопытно, что на портрете король изображен с браслетом на руке, подаренным ему вождем коренного народа Эквадорской Амазонии Доминго Пиасом. По словам художника, это придает изображению контекст и достоверность, символизируя защиту королем проблем изменения климата и устойчивого развития.

Аластер Барфорд поведал: «Это была великая честь. Это большая ответственность - создать портрет человека, который так много значит для стольких людей. Я хотел запечатлеть его теплоту и чувствительность, сочувствие, которое проявлялось в его общении с людьми, которых он встречал».

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