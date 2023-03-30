Два боевых вертолета столкнулись в США

Главное: В США произошло громкое ЧП. Столкнулись два боевых вертолета.

Детали: В американском штате Кентукки произошло громкое ЧП. Во время учебного полета тут столкнулись два штурмовых вертолета HH-60 Black Hawk.

Военные говорят, что воздушные машины врезались друг в друга в округе Тригг.

Известно, что данные вертолеты принадлежат 101-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся на базе Форт-Кембелл.

О погибших и пострадавших ничего не сообщается, хотя, как заявил губернатор штата Энди Бешир, жертвы все же есть. Однако информацию пока решили засекретить.

В тему: Появилось видео с места крушения военного вертолета в Колумбии.