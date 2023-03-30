Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ПЦУ назначила «наместником Киево-Печерской Лавры» Авраамия, который изгнан из УПЦ «за уклонение в раскол»

ПЦУ назначила «наместником Киево-Печерской Лавры» Авраамия, который изгнан из УПЦ «за уклонение в раскол»

Агата Кловская
29.03.23 19:20
346
ПЦУ назначила «наместником Киево-Печерской Лавры» Авраамия, который изгнан из УПЦ «за уклонение в раскол»
Главное: ПЦУ назначила «наместником Киево-Печерской Лавры» архимандрита УПЦ Авраамия (Лотыш). После этого Авраамий был лишен священнического сана УПЦ «за уклонение в раскол».
 
Детали: ПЦУ назначила «наместника Киево-Печерской Лавры», говорится на сайте церковной организации. Исполняющим обязанности стал бывший архимандрит УПЦ Авраамий (Лотыш), один их монахов Лавры и член ее Духовного собора — управляющего органа при наместнике монастыря. Он перешел на сторону ПЦУ.
 
«Епифаний удовлетворил его просьбу и благословил отцу Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в составе Православной Церкви Украины», — говорится в заявлении ПЦУ.
 
Киево-Печерская Лавра пока официально не передана ПЦУ.
 
Авраамий обратился к братии Лавры, которая осталась в рядах Украинской православной церкви. Он призвал монахов остаться в монастыре, но «признать новую каноническую реальность» и перейти в ПЦУ.
 
После этого УПЦ заявила, что Авраамий лишен священнического сана «за уклонение в раскол».

Тэги: Киево-Печерская Лавра, новости православия

Комментарии

Статьи

28.03.23 17:53

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Глобалисты создали новую религию: антихристианский технопантеизм
29.03.23 19:52

Глобалисты создали новую религию: антихристианский технопантеизм

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
В Британии призвали наказать тех, кто превращает детей в трансгендеров
В Британии призвали наказать тех, кто превращает детей в трансгендеров
В Британии призвали наказать тех, кто превращает детей в трансгендеров
В Британии призвали наказать тех, кто превращает детей в трансгендеров
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.03.23 19:07

Демстранам необходимо многое сделать для предотвращения геноцидов и зверств, – Пашинян
29.03.23 18:58

Повестки в месседжерах: украинская власть уже готовит законодательную базу
29.03.23 17:37

Илон Маск призывает «притормозить» обучение искусственного интеллекта: это опасно
29.03.23 16:53

Украинцам рассказали, какие документы нужно брать в военкомат в случае получения повестки
29.03.23 16:24

В СНБО анонсировали появление в Украине дронов с дальностью полета 3 тысячи км
29.03.23 15:48

В Минобороны озвучили сроки украинского контрнаступления
29.03.23 15:24

На Запорожскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ
29.03.23 14:49

В Кремле высказались о сроках войны против Украины
29.03.23 14:29

«Мы будем жить, как единое целое... на небесах»: чат-бот довел бельгийца до самоубийства
29.03.23 14:23

В Украине усовершенствуют процедуру мобилизации
29.03.23 18:58

Повестки в месседжерах: украинская власть уже готовит законодательную базу
29.03.23 16:24

В СНБО анонсировали появление в Украине дронов с дальностью полета 3 тысячи км
29.03.23 15:48

В Минобороны озвучили сроки украинского контрнаступления
29.03.23 15:24

На Запорожскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ
29.03.23 14:29

«Мы будем жить, как единое целое... на небесах»: чат-бот довел бельгийца до самоубийства
29.03.23 13:31

Появилось видео с немецкими БМП Marder, прибывшими в Украину
29.03.23 13:13

Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа
29.03.23 11:58

Умерла знаменитая украинская гимнастка Альбина Дерюгина
29.03.23 11:53

Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Киев. Тот отказался
29.03.23 09:28

Генштаб озвучил потери армии РФ на 29 марта
23.03.23 13:42

Главный фаворит президентской гонки в США попытался извиниться перед украинцами
24.03.23 11:37

«Всадники Апокалипсиса уже в пути»: Медведев сделал несколько громких заявлений по войне в Украине
25.03.23 12:30

Стало известно, почему откладывается контрнаступление Украины
23.03.23 09:37

В Украине растет число осложнений из-за COVID-19
23.03.23 13:18

Румынский сенатор хочет аннексировать часть украинских территорий в 2027-м году
24.03.23 16:53

В Севастополе слышна стрельба, — СМИ
23.03.23 13:39

Зеленский приехал на Херсонщину
23.03.23 11:47

Названа истинная причина срыва боя Фьюри — Усик
23.03.23 15:01

Экономисты оценили прямой ущерб за первый года войны в Украине
24.03.23 09:08

Кривой Рог атаковали российские «мопеды»
Фото и Видео
Украинцам рассказали, какие документы нужно брать в военкомат в случае получения повестки
Украинцам рассказали, какие документы нужно брать в военкомат в случае получения повестки
Украинцам рассказали, какие документы нужно брать в военкомат в случае получения повестки
Украинцам рассказали, какие документы нужно брать в военкомат в случае получения повестки
В СНБО анонсировали появление в Украине дронов с дальностью полета 3 тысячи км
В СНБО анонсировали появление в Украине дронов с дальностью полета 3 тысячи км
На Запорожскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ
На Запорожскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ
Появилось видео с немецкими БМП Marder, прибывшими в Украину
Появилось видео с немецкими БМП Marder, прибывшими в Украину
В России предлагают «выкупить» захваченные украинские территории за 300 млрд долларов
В России предлагают «выкупить» захваченные украинские территории за 300 млрд долларов
Трансгендер атаковал христианскую школу в американском Нэшвилле, 6 убитых
Трансгендер атаковал христианскую школу в американском Нэшвилле, 6 убитых
В Мелитополе раздалась серия взрывов около казарм оккупантов
В Мелитополе раздалась серия взрывов около казарм оккупантов
В Донецке сообщили о сильном «прилете», над городом клуб дыма
В Донецке сообщили о сильном «прилете», над городом клуб дыма
Арабы сняли уморительную пародию на Байдена
Арабы сняли уморительную пародию на Байдена
Байдена подняли на смех в парламенте Канады
Байдена подняли на смех в парламенте Канады
fraza.com
Новости блогосферы
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.