ПЦУ назначила «наместником Киево-Печерской Лавры» Авраамия, который изгнан из УПЦ «за уклонение в раскол»

Повестки в месседжерах: украинская власть уже готовит законодательную базу
В СНБО анонсировали появление в Украине дронов с дальностью полета 3 тысячи км
В Минобороны озвучили сроки украинского контрнаступления
На Запорожскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ
«Мы будем жить, как единое целое... на небесах»: чат-бот довел бельгийца до самоубийства
Появилось видео с немецкими БМП Marder, прибывшими в Украину
Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа
Умерла знаменитая украинская гимнастка Альбина Дерюгина
Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Киев. Тот отказался
Генштаб озвучил потери армии РФ на 29 марта