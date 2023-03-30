Демстранам необходимо многое сделать для предотвращения геноцидов и зверств, – Пашинян

Несмотря на региональные и мировые вызовы, Армения продолжает осуществлять демократические реформы. В результате страна улучшила свои позиции в различных международных рейтингах Freedom House, «Репортеров без границ», Economist Intelligence Unit, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе второго «Саммита за демократию», организованного президентом США Джо Байденом в онлайн-формате.

Правительство Армении, по его словам, продолжает вкладываться в борьбу с изменением климата для построения стабильной зеленой экономики с низким уровнем вредных выбросов в атмосферу. Пашинян отметил, что Армения зафиксировала прогресс и в энергетическом рейтинге Energy Trilemma Index 2021.

«Параллельно с укреплением демократических институтов в нашей стране в сентябре 2022 года мы вынуждены были столкнуться с агрессией в отношении международно-признанной территории Армении, что привело к оккупации Азербайджаном части нашей суверенной территории», — сказал Пашинян, пишет Аналитика.

Еще в сентябре, по словам премьера, Ереван почувствовал единство демократических стран и четкое осуждение с их стороны агрессии против Армении. Пашинян поблагодарил США и других партнеров, которые с помощью дипломатических средств помогли остановить дальнейшее вторжение.

Армения, по его словам, осуждает нарушения прав человека по всему миру. Необходимо, по его словам, многое сделать для предотвращения геноцидов, этнических чисток и зверств. Так, Азербайджан блокадой Лачинского коридора пытается осуществить этническую чистку в Нагорном Карабахе.

«Все то, что происходит сегодня с армянами в Нагорном Карабахе. Блокада Лачинского коридора Азербайджаном, единственного пути, соединяющего карабахцев с Арменией, и возникший в результате этого гуманитарный кризис, однозначно — попытка этнической чистки. И не можем закрыть на это глаза», — сказал Пашинян.

Одновременно, по его словам, Армения остается преданной мирному процессу с Азербайджаном. Ереван уверен, что мирное развитие региона не имеет альтернативы, и преданность демократическим ценностям поможет найти путь к миру.

Премьер отметил, что Армения продолжит укреплять демократию в стране.

Отметим, что Пашинян участвовал в саммите в декабре 2021 года, на который были приглашены лидеры и представители более 100 стран, общественных организаций и частного сектора.

Напомним, что Белый дом в этом году пригласил 120 лидеров на второй Саммит в поддержку демократии, среди них нет лидеров Турции, Азербайджана и Венгрии которые ведут себя неоднозначно в отношении Украины.