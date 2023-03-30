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Новости > Повестки в месседжерах: украинская власть уже готовит законодательную базу

Повестки в месседжерах: украинская власть уже готовит законодательную базу

Александр Панько
29.03.23 18:58
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Повестки в месседжерах: украинская власть уже готовит законодательную базу

Главное: Украинцам хотят вручать повестки в мессенджерах. База номеров мобильных телефонов мужчин призывного возраста уже сформирована.

Детали: Украинцам хотят вручать повестки в мессенджерах. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире телемарафона.

По его словам, еще до начала войны была почти полностью сформирована база номеров мобильных телефонов мужчин призывного возраста.

«На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы сейчас рассматриваем вопросы усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность посылать подлежащим мобилизации мужчинам сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, т.е. посылать повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом», — отметил Вениславский.

По мнению депутата, «технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн, есть».

Вениславский объяснил причины необходимости проработки соответствующей инициативы.

«Должны быть откровенными: действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что в результате есть очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Но поскольку они находятся не по месту регистрации и не все стали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом», — отметил он.

Тэги: повестка, мессенджер

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