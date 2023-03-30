Илон Маск призывает «притормозить» обучение искусственного интеллекта: это опасно

Главное: Илон Маск и другие технологические лидеры призвали приостановить обучение систем искусственного интеллекта (выше GPT-4), что бы получить время для разработки протоколов безопасности.

Детали: Владелец Twitter Илон Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призывают приостановить разработку систем искусственного интеллекта, более мощных, чем GPT-4. Среди подписантов также известный футуролог и трансгуманист Юваль Ной Харари.