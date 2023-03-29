В Кремле высказались о сроках войны против Украины

Главное: В Кремле настроены воевать с Украиной долго. Свои прогнозы в Москве объясняют нарративом о том, что они «воюют не с украинцами, а якобы с Западом».

Детали: В Кремле считают, что война России против Украины будет продолжаться долго. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

В частности, он уклонился от вопроса, может ли война против Украины завершиться в этом году, отметив, что «такие оценки должны давать специалисты, занимающиеся СВО (войной) — в Министерстве обороны».

«А если вы имеете в виду войну в широком контексте — противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, развязанная к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целеустремленность, единение вокруг президента», — выкинул очередной бред Песков.

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