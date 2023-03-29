«Мы будем жить, как единое целое... на небесах»: чат-бот довел бельгийца до самоубийства

Главное: После 6 недель разговоров с искусственным интеллектом «Элиза» житель Бельгии покончил с собой.

Детали: Бельгиец покончил с собой после 6 недель разговоров с искусственным интеллектом. Вдова покойного рассказала, что он полтора месяца обсуждал свои навязчивые идеи о защите природы с искуственным интеллектом «Элиза».

Чат-бот не возражал и не пытался переубедить собеседника ни в вопросах «неминуемой экологической катастрофы», ни в необходимости суицида.

Последним отправленным «Элизой» сообщением было: «Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах».

Элиза (англ. ELIZA) — виртуальный собеседник, компьютерная программа Джозефа Вейценбаума, написанная им в 1966 году, которая пародирует диалог с психотерапевтом, реализуя технику активного слушания. Программа была названа в честь Элизы Дулитл, героини из пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу, которую обучали языку «язык Шекспира, Мильтона и Библии». Это первая программа, превратившая строгое человеко-машинное взаимодействие в иллюзию человеческого общения.

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