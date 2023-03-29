Главное: Мобилизацию в Украине планируют улучшить. Представитель президента в парламенте Федор Вениславский объяснил, что изменится.

Детали: В Украине усовершенствуют процедуру мобилизации. Профильный комитет Верховной рады уже работает над поправками к закону. Об этом заявил представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии «Укринформу».

Как пояснил Вениславский, во время одного из заседаний в Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны с участием всех руководителей высшего уровня поднялись вопросы мобилизационных мероприятий и случаев, когда, например, военного после призыва сразу отправляли в зону боевых действий.

«Выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности», — отметил Вениславский.

Представитель президента в парламенте отметил, что комитет уже работает над усовершенствованной процедурой мобилизации. Также рассматривается вопрос об урегулировании выдачи повесток внутренне перемещенным лицам, проживающим не по месту постоянной регистрации.

В тему: Украина может усилить мобилизацию.