В Киеве установлен новый климатический рекорд

Главное: В Киеве зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице был зафиксирован в 1881 году.

Детали: В среду, 29 марта, в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«29 марта в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 м/с (61 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 2022 году», — говорится в сообщении.

При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равен 25 м/с и удерживается с далекого 20 марта 1881 года.

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