Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа

Главное: Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинцев. Зеленский и Кулеба благодарны.

Детали: Накануне, 28 марта, Франция признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаковое», — отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России, как прошлых, так и нынешних.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже поблагодарил Францию за чествование памяти жертв Голодомора.

«Я благодарен Франции за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинцев и за память жертв Сталина и его режима», — добавил Кулеба.

Министр отметил, что с этим историческим голосованием французский парламент дал понять, что такие преступления никогда не будут забыты и никогда не должны повторяться.

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