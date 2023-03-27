Эксперты оценили масштабы сокращения ключевых отраслей в Украине в прошлом году

Главное: Стали известны индексы промышленного производства, индексы строительной продукции и данные о розничном товарообороте за 2022-й год. Их публикует Государственная служба статистики Украины.

Детали: Опубликованы индексы промышленного производства, индексы строительной продукции и данные о розничном товарообороте в прошлом году. Данные публикует Государственная служба статистики Украины.

Сообщается, что товарооборот предприятий розничной торговли сократился на 24,3%.

При этом объемы промышленного производства снизились на 36,9%.

Уточняется, что наибольший спад был зафиксирован в марте (53,7%), после чего темпы падения замедлились (до 39,8% в сентябре), однако в конце 2022-го года вновь ускорились до 44,1% в декабре.

Информируется также, что объемы строительной продукции упали на 65,1%, а в жилищном строительстве падение составило 60,3%.

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