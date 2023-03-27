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Новости > Въезд в Авдеевку запрещен, — глава ГВА

Въезд в Авдеевку запрещен, — глава ГВА

Александр Панько
27.03.23 14:25
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Въезд в Авдеевку запрещен, — глава ГВА

Главное: Глава военной администрации Авдеевки заявил, что въезд в город запрещен. В связи с обострением ситуации и в целях безопасности город закрыт для прессы и волонтеров, подчеркнул Виталий Барабаш.

Детали: Авдеевка в Донецкой области находится в так называемой «красной зоне». В связи с напряженной ситуацией въезд в город волонтерам и журналистам запрещен, сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

«Авдеевка находится в „красной зоне“. Поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещен. Это касается и волонтеров в связи с обострением ситуации в городе и вокруг него. Есть приказ — прямой запрет на посещение », - подчеркнул он.

Глава ГВА добавил, что вся информация о ситуации в Авдеевке теперь в зоне ответственности военных пресс-служб.

В тему: Появилось видео полностью разрушенной Марьинки.

Тэги: общество, Авдеевка, новости Украины, война в Украине

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