Зеленского просят запретить TikTok

Главное: В Украине могут запретить TikTok. Появилась петиция.

Детали: Китайскую социальную сеть TikTok могут запретить в Украине. Соответствующая петиция №22/185206-эп появилась на сайте президента Владимира Зеленского.

Ее автор Наталья Карасева пишет: «Так как сейчас много пропаганды идет через видео из TikTok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны в Украине».

На данный момент петиция собрала 4 386 подписей из необходимых для рассмотрения главой государства 25 тысяч.

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