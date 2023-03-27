В шести областях Украины скоро отключат тепло

Главное: Отопительный сезон в Украине завершается. В шести областях отключают тепло.

Детали: В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей приступили к отключению потребителей от отопления. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нефтегаз Украины».

Как отметили в пресс-службе, Украина завершает самый трудный отопительный сезон. В части областей погодные условия позволили это сделать раньше, чем было запланировано.

«Сейчас ожидается похолодание, но после него отопления начнут постепенно отключать и в других областях», — сказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

В НАК также отметили, что Украине удалось пройти эту зиму без серьезных проблем с теплоснабжением.

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