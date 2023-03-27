В Мариуполе случайно взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов

Главное: В Мариуполе взорвали авто командира оккупантов. Информация о том, находился ли в машине кто-то на момент взрыва, на данный момент отсутствует.

Детали: Взрыв в понедельник, 27 марта в 8:07 утра раздался в Мариуполе. Это произошло в районе рынка Бахчиванджи Приморский район, проспект Строителей. Об этом в Telegram сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на заявление городского головы Вадима Бойченко.

Согласно предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов.

«Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности со временем», — отметил чиновник.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко выложил на своем Telegram-канале соответствующее видео, которое ранее попало в Сеть.

Он также сообщил, что в Сети местные жители отреагровали на взрыв в городе.

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