Эрдоган призвал Путина немедленно прекратить войну в Украине

Главное: Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал главу Кремля к немедленному прекращению войны. Он заявил, что Анкара выступает за «прекращение российско-украинских конфликтов путем переговоров».

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным призвал последнего немедленно прекратить войну в Украине. Об этом заявило Управление коммуникаций Турции.

В сообщении отмечается, что турецкий лидер «подчеркнул важность, которую Турция придает немедленному прекращению российско-украинских конфликтов путем переговоров». Он также призвал главу Кремля к «немедленному прекращению» войны.

Вместе с тем, Эрдоган поблагодарил президента Путина «за его положительную позицию по продолжению Черноморской зерновой инициативы».

В тему: Эрдоган рассказал об общении с Зеленским и Путиным.