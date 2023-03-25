Стало известно, почему откладывается контрнаступление Украины

Главное: Сейчас Украина не готова к контрнаступлению. Это признал Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наша страна пока не готова к обещанному контрнаступлению на занятые Россией территории. Его слова цитирует издание The Yomiuri Shimbun.

Он подчеркнул, что Украина ждет достаточное количество оружия от партнеров.

По его словам, ВСУ нужны боеприпасы и истребители.

Сообщается также, что российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем армия Украины.

Отмечается, что наша страна не может отправлять своих защитников в контрнаступление без достаточного количества вооружения.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 169 890 солдат.