Стало известно, почему откладывается контрнаступление Украины

Главное: Сейчас Украина не готова к контрнаступлению. Это признал Владимир Зеленский.
Детали: Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наша страна пока не готова к обещанному контрнаступлению на занятые Россией территории. Его слова цитирует издание The Yomiuri Shimbun.
Он подчеркнул, что Украина ждет достаточное количество оружия от партнеров.
По его словам, ВСУ нужны боеприпасы и истребители.
Сообщается также, что российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем армия Украины.
Отмечается, что наша страна не может отправлять своих защитников в контрнаступление без достаточного количества вооружения.
В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 169 890 солдат.