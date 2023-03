Memento Mori: Depeche Mode выпустили 15-й альбом

Главное: Depeche Mode выпустила новый альбом «Memento Mori». Depeche Mode — это британская музыкальная группа, образованная в 1980 году.

Детали: Группа Depeche Mode выпустила свой 15-й студийный альбом «Memento Mori». Это первый альбом после смерти одного из основателей группы Энди Флетчера.

Depeche Mode — это британская музыкальная группа, образованная в 1980 году в Базилдоне, Эссекс. Они стали одними из наиболее влиятельных и успешных исполнителей электронной музыки в истории.

История группы начинается в 1980 году, когда Винс Кларк покинул свою предыдущую группу, Yazoo, и присоединился к Анди Флетчеру, Мартину Горе и Дэвиду Гаану, чтобы образовать Depeche Mode. Их первый сингл, «Dreaming of Me», был выпущен в 1981 году, и они стали известны благодаря своим хитам, таким как «Just Can’t Get Enough», «People Are People», «Enjoy the Silence» и «Personal Jesus».

Depeche Mode считаются одной из наиболее инновационных и экспериментальных групп в истории электронной музыки. Их ранние альбомы, такие как «Speak & Spell» и «A Broken Frame», были написаны в стиле синтипопа, но позднее они перешли к более темным и экспериментальным звукам. В конце 80-х и начале 90-х годов они начали использовать более тяжелые и индустриальные звуки, что привело к выпуску альбомов «Violator» и «Songs of Faith and Devotion», которые считаются одними из наиболее успешных альбомов группы.

Кроме того, Depeche Mode известны своими яркими и запоминающимися видеоклипами, которые были часто транслированы на телевидении в 80-е и 90-е годы. Они также известны своими выдающимися живыми выступлениями и грандиозными турами, которые привлекли множество поклонников по всему миру.

В настоящее время Depeche Mode продолжают выпускать новую музыку и проводить концерты. Группа неоднократно получала награды и занимала высокие места в рейтингах лучших исполнителей и альбомов. Их музыка остается популярной и влиятельной, вдохновляя многих молодых музыкантов и продолжая привлекать внимание поклонников по всему миру.

Стиль и звучание группы Depeche Mode с течением времени постоянно эволюционировали, но их музыка всегда оставалась экспериментальной, часто сочетая в себе электронику, индастриал, техно и рок. Тексты и музыка группы часто отражают темы, связанные с религией, политикой, любовью и человеческими отношениями.

Среди наиболее известных альбомов группы можно выделить «Black Celebration» (1986), «Music for the Masses» (1987), «Violator» (1990), «Songs of Faith and Devotion» (1993), «Ultra» (1997) и «Delta Machine» (2013).

Кроме того, Depeche Mode получали множество наград и занимали высокие места в рейтингах лучших исполнителей и альбомов. Они также включены в список зал славы рок-н-ролла, что подтверждает их влиятельность и значимость в музыкальной индустрии.