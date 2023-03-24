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Новости > Ученые рассказали об опасности депрессии для пожилых людей

Ученые рассказали об опасности депрессии для пожилых людей

Агата Кловская
24.03.23 16:36
81
Ученые рассказали об опасности депрессии для пожилых людей

Главное: Депрессия опасная для пожилых людей. Она приводит к быстрому старанию.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета предупредили об опасности депрессии для пожилых людей. Как пишет издание Nature Mental Health, выяснилось, что она ускоряет процесс старения.

Как сказано публикацию, установить это вышло в процессе исследования 426 человек с диагностированной депрессией в возрасте 60 лет и старше.

Отмечается, что у участников измерили уровни белков в крови, связанных со старением.

Поясняется, что в процессе старения клетки начинают иначе функционировать, и в них вырабатываются белки, способствующие воспалению.

Результаты анализа сопоставили с показателями физического здоровья, функцией мозга и тяжести течения депрессии.

Выяснилось, что тяжесть депрессии связана с ускоренным старением. При этом преждевременная деградация организма приводит, в частности, к ухудшению состояния сердечнососудистой системы.

Эксперты говорят, что люди с более высоким уровнем белков, ассоциированных со старением, чаще имели высокое кровяное давление, повышенные показатели холестерина и другие многочисленные проблемы со здоровьем.

Специалисты сообщили, что ускоренное старение также было связано с более плохими результатами тестов на рабочую память и другие когнитивные функции.

Резюмируется: «Планируется изучить, может ли терапия, направленная на уменьшение количества старых клеток в организме, улучшить течение депрессии у пожилых людей. Следует исследовать конкретные источники и структуры белков, связанных со старением, чтобы понять, поможет ли это создать персонализированные методы терапии».

В тему: Психолог поведала, как отличить грусть от депрессии.

Тэги: ученые, здоровье, мир, депрессия, старение

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