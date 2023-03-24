Американцев напугали смертельной плотоядной бактерией

Главное: Смертельная бактерия активизировалась в США. Ученые дали нерадостный прогноз.

Детали: Ученые из университета Восточной Англии бьют тревогу. Их отчет публикует издание Scientific Reports.

Информируется, что число инфекций плотоядной бактерии Vibrio vulnificus на восточном побережье США выросло с десяти до восьмидесяти за тридцать лет, а к 2041-2060-м годам зараза может распространиться на крупные населенные пункты в окрестностях Нью-Йорка.

Поясняется, что пожирающие плоть бактерии растут в теплых мелководных прибрежных водах и могут инфицировать порезы или укусы насекомых при контакте с морской водой.

В отчете сказано, что в конце 1980-х годов случаи заражения регистрировались в Мексиканском заливе и вдоль южного побережья Атлантического океана, но были редки к северу от Джорджии. Сегодня они выявляются на севере вплоть до Филадельфии.

Эксперты говорят, что к 2081-2100-м годам инфекции могут затронуть каждый восточный штат США при сценариях будущих выбросов и потепления от средних до высоких.

Сообщается: «Если выбросы будут поддерживаться на низком уровне, то случаи заболевания могут распространяться на север только до Коннектикута. Прогнозируется, что на фоне изменения климата к концу века около 140-200 инфекций V. vulnificus могут регистрироваться каждый год».

Резюмируется, что вероятность смерти человека, инфицированного V. vulnificus, составляет один к пяти. Пик вспышек приходится на лето, когда бактерии быстро распространяются и серьезно повреждают плоть человека.

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