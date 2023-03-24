Россия атаковала Кривой Рог «мопедами»

Главное: Ночью РФ атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе. Есть пять «прилетов».

Детали: Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали «Шахедами» Кривой Рог. Об этом в Telegram сообщил Александр Вилкула

Чиновник отметил, что в результате вражеского обстрела дронами-камикадзе в городе зафиксировано попадание.

«Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети», — добавил глава военной администрации Кривого Рога.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что всего по городу ударили 6 иранских беспилотников — один из них удалось сбить, остальные пять перехватить не удалось. Погибших и пострадавших в результате атаки нет, другие ее последствия выясняются.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают в городе стабильно.

«Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы», — сказал он.

В тему: Число пострадавших в результате ракетного удара по Запорожью увеличилось.