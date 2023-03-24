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Новости > Россия атаковала Кривой Рог «мопедами»

Россия атаковала Кривой Рог «мопедами»

Александр Панько
24.03.23 09:08
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Россия атаковала Кривой Рог «мопедами»

Главное: Ночью РФ атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе. Есть пять «прилетов».

Детали: Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали «Шахедами» Кривой Рог. Об этом в Telegram сообщил Александр Вилкула

Чиновник отметил, что в результате вражеского обстрела дронами-камикадзе в городе зафиксировано попадание.

«Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети», — добавил глава военной администрации Кривого Рога.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что всего по городу ударили 6 иранских беспилотников — один из них удалось сбить, остальные пять перехватить не удалось. Погибших и пострадавших в результате атаки нет, другие ее последствия выясняются.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают в городе стабильно.

«Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы», — сказал он.

В тему: Число пострадавших в результате ракетного удара по Запорожью увеличилось.

Тэги: общество, Россия, Кривой Рог, новости Украины, война в Украине, дрон-камикадзе, Шахед

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