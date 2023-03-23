Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО

Главное: Финляндия завершила все внутренние мероприятия, необходимые для присоединения к Североатлантическому альянсу. Однако страна все еще ожидает ратификацию членства в НАТО со стороны парламентов Венгрии и Турции.

Детали: Президент Финляндии Саули Ниинисте сегодня, 23 марта, подписал законы о членстве страны в НАТО. Это был последний шаг ратификации необходимых документов на национальном уровне. Об этом сообщает Yle.

Президент подписал законы на последнем заседании парламента Финляндии.

Процесс одобрения документов для Финляндии завершен. Однако страна все еще ожидает ратификацию членства в НАТО со стороны парламентов Венгрии и Турции.

В тему: В июле минувшего года Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО.