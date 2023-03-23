Главный фаворит президентской гонки в США попытался извиниться перед украинцами

Главное: Рон Десантис изменил свое отношение к Украине. Он пояснил свои скандальные высказывания.

Детали: Губернатор штата Флорида и главный фаворит президентской гонки в США на данный момент республиканец Рон Десантис пояснил свои слова об Украине. Его цитирует издание The New York Post.

Ранее 44-летний политик заявлял, что вовлеченность в войну в нашей стране не является жизненно важным национальным интересом США, а Белый дом должен добиваться мира между Украиной и Россией.

Теперь же республиканец сказал: «Я говорил про то, где сейчас идут боевые действия – это восточный пограничный регион Донбасс, а затем Крым, и ситуация такая, что это были территории России. Я не думаю, что это законно, но это так. Там много этнических русских. Там идет тяжелая борьба, и это то, что я имел в виду, а не то, что Россия имеет на это право».

По его словам, будь у него «возможность по щелчку пальцев вернуть эти территории Украине», то он бы это сделал.

Впрочем, отмечается, что «реальность такова, что участие США в эскалации с точки зрения поставок оружия и сухопутных войск, было бы ошибкой».

Напомним, что выборы должны состояться 5 ноября 2024-го года.

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