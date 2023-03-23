Румынский сенатор хочет аннексировать часть украинских территорий в 2027-м году

Главное: Румыния задумалась аннексировать украинские территории. Появился скандальный законопроект.

Детали: Независимый румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала в Сенате страны скандальный законопроект. Об этом информирует издание Hotnews.

Она предлагает разорвать соглашение о добрососедских отношениях с Украиной, а также аннексировать некоторые наши территории.

Подчеркивается, что они принадлежали Румынии «в межвоенный период».

Политик предполагает, что аннексия будет осуществлена в 2027-м году.

Так, предлагается внести три новые статьи в закон №129/1997, который ратифицировал Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной, заключенный 2 февраля 1997-го года.

Одна из статей предусматривает денонсацию этого договора в 2027-м году. Поясняется, что ранее Румыния сделать этого не может, поскольку договор действует десять лет и продлевается каждые пять лет, если одна из сторон не решит его расторгнуть.

Кроме этого вторая статья сообщает, что Румыния «аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, а именно, север Северной Буковины, Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Исмаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров».

В то же время женщина не говорит о том, что делать с украинцами, которые живут на этих территориях.

Она резюмирует, что после этого можно будет уведомить о территориальных изменениях международные органы, в том числе и ООН.

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