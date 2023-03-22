Бой Усик — Фьюри сорвался

Главное: Поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри не состоится. Чемпионы не смогли согласовать контракт на объединительный бой, который должен был запланирован на 29 апреля.

Детали: Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе похоже-таки не состоится. Обладатель поясов WBA, WBO, IBO, IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри вышли из переговоров о проведении поединка.

По информации Sky Sports, представителям боксеров так и не удалось договориться о важных условиях контракта.

Также отмечается, что украинский спортсмен уже закрыл свой тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с британцем.

BREAKING: The undisputed heavyweight title fight between Tyson Fury and Oleksandr Usyk is now off pic.twitter.com/LplfAU2G0r — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 22, 2023

Александр Усик действительно вышел из переговоров с Тайсоном Фьюри относительно проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Это подтвердил промоутер обладателя поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Красюк.

По словам функционера, британец начал ставить столько условий для выхода в ринг, что проведение дальнейших переговоров выглядело нецелесообразным.

«Это зашло слишком далеко. После того, как Усик принял 70/30, Фьюри начал думать, что может надеть ему на шею седло и начать ездить на Усике... Он пытается избежать боя с украинцем, ставя так много препятствий перед заключением контракта», — цитирует Красюка talkSPORT.

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