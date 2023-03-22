Канадский певец попал в Книгу рекордов Гиннесса с уникальным достижением

Главное: Самым популярным артистом в мире признан канадский исполнитель The Weeknd. Он стал первым музыкантом, которого прослушали более ста миллионов человек в месяц.

Детали: Книга рекордов Гиннесса назвала самого популярного артиста в мире. Им признан 33-летний канадец The Weeknd (Эйбел Тесфайе).

Отмечается, что он стал первым музыкантом, которого прослушали более ста миллионов пользователей в месяц.

Его показатель – 111,4 миллиона слушателей.

Стоит отметить, что The Weeknd впервые занесли в Книгу рекордов Гиннесса еще в 2016-м году, когда его альбом Starboy признали самым популярным на Spotify. Кроме этого канадец побил рекорд по нахождению в первой десятке чарта Billboard Hot 100 среди исполнителей-мужчин.

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