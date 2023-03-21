Российских военных хотят жестоко наказывать за сдачу в плен

Главное: Российские военные могут получить до 10 лет тюрьмы за сдачу в плен. Добровольная сдача в плен считается преступлением, если «есть возможности оказать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен».

Детали: Верховный суд России подготовил постановление о новой статье Уголовного кодекса об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

Сообщается, что добровольная сдача в плен считается преступлением, если «есть возможности оказать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», а если боец попал в плен, когда не мог оказать сопротивления (например, при тяжелом ранении), то его за это судить не будут.

Сообщается, что за добровольную сдачу в плен предусмотрено от 3 до 10 лет заключения, а если военный перешел на сторону противника, то его будут судить за «госизмену», а за это предусмотрено до 20 лет колонии.

Сообщается также, что военный, впервые добровольно сдавшийся в плен, может избежать уголовной ответственности «только при наличии всех предусмотренных в норме условий»: то есть если он «принимал меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы» и «не совершал в плену другие преступления».

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